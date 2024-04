Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Macapá (AP) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 24°C e 30°C, com destaque para os dias 29/4, 30/4, 1/5, 2/5 e 3/5. O tempo será de céu nublado com possibilidade de garoa de manhã, sol com algumas nuvens na tarde e chuva rápida durante o dia e na noite. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 76% e 100%, o que deixará o tempo bastante úmido. Fique atento às condições do tempo e planeje suas atividades de acordo com a previsão do tempo.