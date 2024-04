Este é o boletim do tempo para a cidade de Macapá (AP) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 28°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 22°C e 25°C. Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. A umidade relativa do ar variará entre 75% e 97%, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento aos cuidados com a saúde e proteja-se do sol!