Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Lajeado (RS) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 28°C, com destaque para a sexta-feira, quando a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 6°C. O vento terá velocidades suaves, soprando predominantemente na direção Sudoeste. Não há previsão de chuva. Fique por dentro das condições do tempo e planeje seu dia com antecedência!