Confira a previsão do tempo para João Pessoa (PB) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura irá variar entre 25°C e 32°C, com destaque para a sensação térmica que pode chegar a 39°C em alguns dias. Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e pancadas de chuva a qualquer hora, com probabilidade variando entre 59% e 65%. O vento sopra em direção ao Leste-Sudeste, com velocidades variando entre 1 km/h e 15 km/h. Fique atento às condições do tempo para se proteger do calor intenso e da radiação UV.