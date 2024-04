Confira a previsão do tempo para João Pessoa (PB) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 30°C a 31°C, enquanto a mínima oscilará entre 24°C e 26°C. Espere sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e na noite, com probabilidade de chuva entre 60% e 69%. A umidade relativa do ar variará entre 64% e 97%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em João Pessoa.