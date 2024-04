Confira a previsão do tempo para Ivoti (RS) nos próximos dias desta semana de outono: a temperatura variará entre 15°C e 24°C na segunda-feira (22/4), entre 16°C e 25°C na terça-feira (23/4), entre 17°C e 22°C na quarta-feira (24/4), entre 15°C e 24°C na quinta-feira (25/4) e entre 16°C e 27°C na sexta-feira (26/4). Esteja preparado para as mudanças no tempo, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite, além de níveis elevados de radiação UV. Proteja-se do sol e aproveite o tempo ameno e úmido de outono em Ivoti (RS)!