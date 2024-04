Este é o boletim meteorológico para a cidade de Ivoti (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 12°C e 27°C, com sensação térmica mínima de 6°C e máxima de 31°C. Não há previsão de chuva, mas é importante estar preparado para a variação de temperatura e proteger-se do sol intenso, já que o índice UV estará bastante elevado. Fique por dentro das condições do tempo em Ivoti (RS) e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!