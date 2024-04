Confira as previsões do tempo para a cidade de Ivoti (RS) nesta segunda-feira (8/4/2024), durante o outono. A temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 17°C. Prepare-se para um dia com variações na temperatura, que podem exigir o uso de roupas mais leves ou mais quentes ao longo do dia. Fique atento às atualizações sobre as condições do tempo em sua região.