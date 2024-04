Este é o boletim do tempo para a cidade de Imbé (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 26°C a 23°C, enquanto a temperatura mínima variará de 21°C a 16°C. O vento irá soprar em diferentes direções e a umidade relativa do ar variará de 52% a 96%. Há probabilidade de chuva em alguns dias, mas o sol também aparecerá em outros. Proteja-se do sol e mantenha-se hidratado. Fique atento às condições do tempo e aproveite o seu dia.