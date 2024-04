Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Ijuí (RS) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia de 23°C a 26°C, enquanto a temperatura mínima varia de 17°C a 19°C. Os dias serão marcados por sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, pancadas de chuva na tarde e tempo aberto na noite. Fique por dentro das condições do tempo e planeje suas atividades com antecedência.