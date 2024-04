Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Guaíba (RS) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 27°C e 24°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 19°C e 17°C. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste, com velocidade entre 1 km/h e 24 km/h. Há possibilidade de chuva em alguns dias, mas o tempo será predominantemente seco. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!