Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana na cidade de Gravataí (RS). No sábado (27/4/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 18°C. Já no domingo (28/4/2024), também no outono, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 17°C. Esteja preparado para as variações de temperatura e para as condições do tempo, que incluem chuva e sol com muitas nuvens.