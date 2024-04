Este é o boletim do tempo para Gravataí (RS) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 16°C e 26°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para as mudanças no tempo ao longo do dia e não se esqueça de se proteger do sol e da chuva. Confira abaixo o resumo do tempo para os próximos dias: 22/4 - máxima de 25°C e mínima de 16°C; 23/4 - máxima de 26°C e mínima de 17°C; 24/4 - máxima de 23°C e mínima de 18°C; 25/4 - máxima de 24°C e mínima de 17°C; 26/4 - máxima de 26°C e mínima de 16°C.