Este artigo traz informações sobre o tempo em Gravataí (RS) para a próxima semana. Durante os dias 15/4/2024 a 19/4/2024, que correspondem ao outono, a temperatura variará entre 14°C e 27°C. As mínimas e máximas serão, respectivamente, 20°C e 27°C no dia 15/4, 19°C e 26°C no dia 16/4, 14°C e 24°C no dia 17/4, 15°C e 23°C no dia 18/4, e 14°C e 27°C no dia 19/4. Não há previsão de chuva para esses dias, mas é importante se proteger do sol, já que o índice UV estará muito alto, chegando a 11. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite a semana!