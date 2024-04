Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Gramado (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia de 26°C a 20°C, enquanto a temperatura mínima varia de 18°C a 13°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias, e sem chuva em outros. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!