Este é o relatório do tempo para Gramado (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o outono trará temperaturas variando de 10°C a 25°C na cidade. O tempo será predominantemente seco, com sol e nuvens em alguns dias e chuva em outros. Esteja preparado para enfrentar as mudanças no tempo e aproveite o que a cidade tem a oferecer!