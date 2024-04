Confira a previsão do tempo para Goiânia (GO) nos próximos dias desta semana de outono: a temperatura variará entre 21°C e 32°C no dia 29/4/2024, entre 21°C e 33°C no dia 30/4/2024, entre 21°C e 32°C no dia 1/5/2024, entre 19°C e 32°C no dia 2/5/2024 e entre 20°C e 32°C no dia 3/5/2024. Os dias serão quentes, com sensação térmica podendo chegar a 30°C, e as noites serão mais frescas, com mínimas variando entre 16°C e 21°C. Não há previsão de chuva para a região. Fique atento às altas taxas de radiação UV e mantenha-se hidratado durante o período.