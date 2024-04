Confira a previsão do tempo para a cidade de Goiânia (GO) na próxima semana. Durante todo o período de outono, a temperatura máxima oscilará entre 31°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 20°C e 21°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste-Nordeste, com velocidade variando entre 1 km/h e 17 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. A umidade relativa do ar variará entre 33% e 87%, tornando o tempo úmido. Lembre-se de proteger-se contra os efeitos nocivos do sol e manter-se hidratado.