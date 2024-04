Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Goiânia (GO) para a próxima semana. Durante os dias 15 a 19 de abril de 2024, que correspondem ao outono, a temperatura máxima variará entre 29°C e 32°C, enquanto a mínima ficará entre 20°C e 21°C. O tempo será predominantemente seco, com baixa probabilidade de chuva. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para os dias que virão!