Este é o boletim do tempo para Fortaleza (CE) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 25°C e 31°C no dia 8/4, entre 25°C e 30°C nos dias 9/4, 10/4, 11/4 e entre 26°C e 30°C no dia 12/4. Haverá sol com muitas nuvens, chuvas rápidas e períodos de nublado ao longo dos dias, com umidade relativa do ar elevada e índice UV extremamente alto. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido na cidade.