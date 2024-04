Confira a previsão do tempo para Florianópolis (SC) na próxima semana: teremos tempo de outono com a temperatura variando entre 21°C e 25°C no dia 15/4, entre 22°C e 27°C no dia 16/4, entre 21°C e 25°C no dia 17/4, entre 17°C e 24°C no dia 18/4 e entre 18°C e 25°C no dia 19/4. O tempo será de sol com algumas nuvens e períodos de chuva rápida, com exceção do dia 18/4, que não há previsão de chuva. Esteja preparado para enfrentar um tempo úmido e com altos índices de radiação UV.