Para esta quarta-feira, 10 de abril de 2024, o tempo em Florianópolis (SC) apresentará temperatura máxima de 28°C e mínima de 22°C, característico do outono. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, sem previsão de mudanças bruscas. Fique atento às condições do tempo e aproveite o dia na cidade.