Esteio (RS) terá uma semana de tempo variado. Durante a próxima semana, a temperatura máxima ficará entre 25°C e 28°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 16°C e 20°C. Na segunda-feira (8/4), o dia será marcado por sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva na tarde. Na terça-feira (9/4), o sol aparecerá com aumento de nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Na quarta-feira (10/4), o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Na quinta-feira (11/4), a temperatura estará amena, com sensação térmica variando entre 17°C e 24°C. Na sexta-feira (12/4), a temperatura será mais quente durante a tarde, com sensação térmica variando entre 17°C e 25°C. Não há previsão de chuva para os dias 11 e 12 de abril. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana!