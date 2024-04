Este é o boletim do tempo para a cidade de Esteio (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 23°C e 27°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 17°C e 19°C. O tempo será predominantemente quente e úmido, com possibilidade de chuvas em alguns dias. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o que a cidade tem a oferecer!