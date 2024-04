Confira a previsão do tempo para a cidade de Esteio (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 21°C a 27°C no dia 15/4/2024, de 20°C a 26°C no dia 16/4/2024, de 15°C a 24°C no dia 17/4/2024, de 15°C a 23°C no dia 18/4/2024 e de 13°C a 27°C no dia 19/4/2024. Não há previsão de chuva, mas a umidade variará de 44% a 97%. Proteja-se do sol e aproveite o tempo ameno para desfrutar do seu dia!