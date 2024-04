Este é o panorama do tempo para a cidade de Erechim (RS) na próxima semana: no outono, a temperatura variará entre 15°C e 25°C. Haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia na segunda-feira, aumento de nuvens e pancadas de chuva na tarde e na noite na terça-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora na quarta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite na quinta-feira, e sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite na sexta-feira. Esteja preparado para variações climáticas e não se esqueça de se proteger dos raios solares.