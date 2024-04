Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Erechim (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 13°C e 25°C no dia 22/4, entre 16°C e 23°C no dia 23/4, entre 15°C e 23°C no dia 24/4, entre 18°C e 23°C no dia 25/4 e entre 17°C e 25°C no dia 26/4. Haverá chuva durante o dia e na noite em diversos dias da semana, com probabilidade variando entre 28% e 53%. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 58% e 100%. Fique atento às mudanças no tempo e se prepare para um tempo bastante úmido.