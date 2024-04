Este é o panorama do tempo para Eldorado do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 16°C e 27°C, com sensação térmica oscilando entre frio e suave. O céu ficará nublado com possibilidade de chuva em alguns dias, enquanto em outros o sol aparecerá entre muitas nuvens. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste, com velocidade entre 14 km/h e 23 km/h. O índice UV será moderado, variando entre 5,7 e 10,5. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 62% e 97%. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o que cada dia tem a oferecer!