Este é o panorama do tempo para Eldorado do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 19°C e 24°C no dia 29/4/2024, entre 20°C e 28°C no dia 30/4/2024, entre 22°C e 27°C no dia 1/5/2024, entre 22°C e 29°C no dia 2/5/2024 e entre 15°C e 22°C no dia 3/5/2024. O tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. O vento irá soprar em direção ao Leste-Nordeste e Sul-Sudoeste, com velocidades entre 1 km/h e 17 km/h. Há possibilidade de chuva em todos os dias, com um total de 119mm ao longo da semana. Esteja preparado para enfrentar um tempo úmido e com variações de temperatura em Eldorado do Sul (RS).