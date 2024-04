Este é o panorama do tempo para a cidade de Curitiba (PR) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura oscilará entre 12°C e 27°C. O céu nublado com possibilidade de garoa será predominante na sexta-feira, 26/4, enquanto nos outros dias, 22/4 a 25/4, haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para uma semana com grandes variações térmicas e possibilidade de chuva.