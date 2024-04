Este é o boletim do tempo para a cidade de Curitiba (PR) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 11°C e 25°C, com destaque para a sexta-feira, quando a sensação térmica será de 12°C a 24°C. O tempo será predominantemente de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para as condições do tempo e aproveite a semana.