Este é o boletim do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 23°C e 33°C, com destaque para o dia 15/4/2024, com máxima de 33°C e mínima de 25°C, e para o dia 19/4/2024, com máxima de 33°C e mínima de 23°C. Haverá sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde e na noite em todos os dias. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu dia!