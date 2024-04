Este é o boletim do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 17°C e 25°C, com sensação térmica entre 9°C e 30°C. O vento terá velocidade entre 5 km/h e 45 km/h, soprando em diferentes direções. Há probabilidade de chuva em alguns dias, mas o tempo permanecerá predominantemente seco. O índice UV será alto, indicando a necessidade de proteção contra os raios solares. A umidade variará de 53% a 96%, tornando o tempo úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o outono em Cidreira.