Este é o relatório do tempo para a cidade de Caxias do Sul (RS) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura variará de 20°C a 26°C no dia 8/4/2024, de 19°C a 26°C no dia 9/4/2024, de 19°C a 23°C no dia 10/4/2024, de 12°C a 21°C no dia 11/4/2024 e de 14°C a 24°C no dia 12/4/2024. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu dia!