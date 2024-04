Este é o boletim do tempo para a cidade de Caxias do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 21°C a 25°C e a mínima de 12°C a 19°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, com uma probabilidade de chuva variando entre 30% e 60%. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste, Sul-Sudeste e Oeste-Sudoeste, com velocidade variando entre 1 km/h e 14 km/h. O índice UV máximo será de 11, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 63% e 100%, deixando o tempo mais úmido. Fique atento aos cuidados com a exposição ao sol e não se esqueça de se proteger em caso de chuva.