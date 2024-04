Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Caxias do Sul (RS) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 9°C e 25°C, com variações ao longo dos dias. As condições do tempo incluem sol com muitas nuvens, chuvas em alguns períodos e ventos com velocidade moderada. Além disso, é importante se proteger do sol, já que os níveis de radiação UV estarão bastante elevados. Fique atento às variações de temperatura e prepare-se para um tempo úmido em alguns dias.