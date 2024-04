Confira a previsão do tempo para Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 17°C e 27°C, com destaque para a quarta-feira, dia 10 de abril, quando a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 20°C. A umidade relativa do ar ficará entre 72% e 96%, deixando o tempo bastante úmido. Há possibilidade de chuva em alguns dias, com destaque para a terça-feira, dia 9 de abril, com probabilidade de 66%. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite a semana!