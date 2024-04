Este artigo apresenta as previsões do tempo para a cidade de Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante os dias 15 a 19 de abril de 2024, no outono, a temperatura variará entre 21°C e 27°C, 21°C e 26°C, 17°C e 25°C, 16°C e 22°C, e 15°C e 24°C, respectivamente. Esteja preparado para temperaturas amenas, chuvas e altos níveis de radiação UV.