Para esta sexta-feira, 26 de abril de 2024, em Capão da Canoa (RS), a temperatura irá variar entre 19°C e 25°C, indicando um dia com tempo ameno de outono. Prepare-se para períodos de nublado com chuva a qualquer hora, com uma probabilidade de 61% de chuva e um total de chuva de 15mm. O vento irá soprar em direção ao Nordeste, com velocidades variando de 5 km/h a 11 km/h. A umidade relativa do ar irá variar entre 66% e 96%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um dia com variações climáticas e não se esqueça de se proteger da radiação solar.