Este é o boletim do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 22°C e 25°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 12°C e 17°C. Prepare-se para um tempo instável, com sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva e períodos de nublado. Não se esqueça de se proteger do sol e levar um guarda-chuva caso necessário.