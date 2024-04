Em Canela (RS), nesta sexta-feira, a temperatura variará entre 16°C e 26°C, característico do outono. Este dia apresentará sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva ao longo do dia, com probabilidade de 67% de chuva e um total de 10mm de chuva. Na noite, o tempo ficará firme. Esteja preparado para as condições do tempo ao planejar suas atividades.