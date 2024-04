Este é o boletim do tempo para Campo Grande (MS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 21°C e 31°C. Na segunda-feira, a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 23°C. Na terça-feira, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 22°C. Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 22°C. Na quinta-feira, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 21°C. Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 22°C. Fique atento às mudanças no tempo e se prepare para os dias quentes e úmidos que estão por vir.