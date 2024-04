Este fim de semana em Cambará do Sul (RS), o tempo terá variações entre sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado no sábado (6/4/2024), com temperatura máxima de 23°C e mínima de 12°C, e nublado com chuva forte durante o dia no domingo (7/4/2024), com temperatura máxima de 19°C e mínima de 13°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu fim de semana!