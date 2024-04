Este é o relatório do tempo para a cidade de Cambará do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 10°C e 23°C no dia 22/4/2024, entre 14°C e 21°C no dia 23/4/2024, entre 15°C e 21°C no dia 24/4/2024, entre 14°C e 19°C no dia 25/4/2024 e entre 14°C e 21°C no dia 26/4/2024. O tempo será variado, com sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de garoa. O vento irá soprar em diferentes direções e com velocidades variadas. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana com responsabilidade.