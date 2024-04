Este artigo apresentou as previsões do tempo para a cidade de Cambará do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 17°C e 23°C no dia 15/4/2024, entre 17°C e 22°C no dia 16/4/2024, entre 8°C e 20°C no dia 17/4/2024, entre 12°C e 20°C no dia 18/4/2024 e entre 11°C e 23°C no dia 19/4/2024. Não há previsão de chuva para nenhum desses dias. Esteja preparado para um tempo bastante úmido, com altíssima radiação UV em alguns dias e temperaturas muito baixas pela manhã.