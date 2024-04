Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Brasília (DF) para a próxima semana. Durante os dias 8 a 12 de abril de 2024, que correspondem ao outono, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima será de 19°C. Os dias serão marcados por sol com muitas nuvens, pancadas de chuva e períodos de nublado. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo um pouco úmido. Fique atento às recomendações de proteção solar e hidratação para aproveitar o dia com segurança.