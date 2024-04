Este é o panorama do tempo para a cidade de Brasília (DF) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 19°C e 28°C, com sensação térmica entre 18°C e 29°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste e Sudeste, com velocidade entre 1 km/h e 17 km/h. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 52% e 96%. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com altos níveis de radiação solar.