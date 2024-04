Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Boa Vista (RR). No sábado (6/4/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 36°C e a mínima de 25°C. Já no domingo (7/4/2024), também durante o outono, a temperatura variará entre 25°C e 36°C. Não deixe de se preparar para as chuvas rápidas no sábado e aproveite o domingo para atividades ao ar livre, lembrando-se de se proteger do sol intenso.