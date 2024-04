Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Boa Vista (RR). No sábado (13/4/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 37°C e a mínima de 26°C. Já no domingo (14/4/2024), também durante o outono, a temperatura máxima será de 37°C e a mínima de 27°C. O vento sopra do Leste-Nordeste e não há previsão de chuva para os dois dias. Fique atento às recomendações para se proteger do sol e se manter hidratado.