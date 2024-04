Este artigo apresenta a previsão do tempo para Boa Vista (RR) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 24°C e 35°C, com sensação térmica oscilando entre 25°C e 39°C. É esperado sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e na noite, períodos de nublado e possibilidade de garoa. Esteja preparado para as condições do tempo e mantenha-se protegido do sol e da chuva.